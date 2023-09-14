США развесят по Сербии агитационные плакаты о внешней политике

Посольство США развесит политические плакаты на улицах сербских городов, а также в аэропорту Белграда.

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Посольство США собирается запустить в Сербии мультимедийную политическую кампанию, в рамках которой населению будут рассказывать о внешней политике.

«Посольству требуется, чтобы подрядчик разработал и провел кампанию по информированию общественности на внешнеполитическую тематику, рассчитанную на конкретную целевую аудиторию в Сербии», - сообщил RT со ссылкой на американское диппредставительство.

Жители будут видеть политические плакаты в аэропорту Белграда, а также в людных местах столицы и других городов Сербии. Посольство будет проверять все написанное перед тем, как вывесить плакат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад пытается изолировать страну из-за ее принципиальной позиции по России. Вучич поддерживает РФ и считает, что в отношении Сербии продолжают вести информационную войну.