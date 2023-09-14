МО РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Катер-дрон был уничтожен сегодня морской авиацией Черноморского флота.
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Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера противника в Черном море.
Украинский надводный беспилотник был ликвидирован сегодня силами морской авиации Черноморского флота, уточняет российское оборонное ведомство.
Ранее Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.