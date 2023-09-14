FPV-дрон поразил блиндаж с украинскими боевиками под Клещеевкой

На видеозаписи можно увидеть, как беспилотник движется к цели и бьет по ней.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Под Клещеевкой ударом российского FPV-дрона поражен блиндаж с украинскими боевиками, сообщает Министерство обороны России.

На кадрах объективного контроля, предоставленных российским оборонным ведомством, зафиксирован момент попадания по цели. На месте удара происходит взрыв. В описании к видео уточняется, что блиндаж был уничтожен.

Сегодня Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ только на Донецком направлении потеряли до 350 человек убитыми и ранеными. Помимо людских потерь, противник ежедневно теряет технику, которую ему поставляют с Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.