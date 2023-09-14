МО РФ: ВСУ потеряли до 350 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении за сутки

Также уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30.

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Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении за сутки составили до 350 человек, сообщает Министерство обороны РФ.

«Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», - говорится в сообщении.

Помимо живой силы, противник лишился трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, трех американских буксируемых гаубиц М777 и гаубицы M109, советской буксируемой гаубицы Д-30. Всего на данном направлении за сутки наши бойцы отразили восемь украинских атак, добавили в Минобороны России.

Между тем, на Запорожском направлении российские военные отразили три атаки украинских штурмгрупп в районе Вербового. За сутки противник потерял до 95 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.