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Президент ОКР Поздняков: РФ не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже

Елизавета Егорова
15:28 14.09.2023
По словам президента ОКР Позднякова, Россия никогда не будет бойкотировать Олимпийские игры, так как «бойкот - это не наш метод».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что страна не будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Бойкот - это не наш метод, и мы по нему никогда не пойдем», - заявил Поздняков на расширенном заседании коллегии ОКР.

Президент организации добавил, что бойкот со стороны Международного олимпийского комитета тоже невозможен, так как россиян и так туда не пригласили.

Ранее Поздняков назвал «торжеством разума» тот факт, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинцев в состязаниях с россиянами и белорусами. По его мнению, спорт должен быть вне политики.

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