Президент ОКР Поздняков: РФ не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже

По словам президента ОКР Позднякова, Россия никогда не будет бойкотировать Олимпийские игры, так как «бойкот - это не наш метод».

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что страна не будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Бойкот - это не наш метод, и мы по нему никогда не пойдем», - заявил Поздняков на расширенном заседании коллегии ОКР.

Президент организации добавил, что бойкот со стороны Международного олимпийского комитета тоже невозможен, так как россиян и так туда не пригласили.

Ранее Поздняков назвал «торжеством разума» тот факт, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинцев в состязаниях с россиянами и белорусами. По его мнению, спорт должен быть вне политики.