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Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется

Игнат Далакян
17:54 13.09.2023
Песков заявил, что КНДР является соседом России и в интересах РФ развивать отношения, соответствующие интересам Российской Федерации.
Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует ответный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это наш сосед (КНДР. - Прим. ред.), и в наших интересах развивать (с ним. - Прим. ред.) те отношения, которые соответствуют нашим интересам», - ответил Дмитрий Песков на вопрос Life.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом. Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер провели переговоры. После на обеде с главой КНДР российский лидер поднял тост за процветание народов России и Корейской Народно-Демократической Республики.

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