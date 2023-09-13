В стране и мире Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется Игнат Далакян Песков заявил, что КНДР является соседом России и в интересах РФ развивать отношения, соответствующие интересам Российской Федерации. © Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует ответный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это наш сосед (КНДР. - Прим. ред.), и в наших интересах развивать (с ним. - Прим. ред.) те отношения, которые соответствуют нашим интересам», - ответил Дмитрий Песков на вопрос Life. Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом. Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер провели переговоры. После на обеде с главой КНДР российский лидер поднял тост за процветание народов России и Корейской Народно-Демократической Республики. Экспертное мнение и аналитика