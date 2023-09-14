Армия МО РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Красного Лимана Вертолет был уничтожен истребительной авиацией ВКС России, уточнили в Минобороны. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские военные сбили вертолет Ми-8 противника в районе Красного Лимана, сообщает Министерство обороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении. Также в российском оборонном ведомстве заявили, что безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 350 человек. Всего на данном направлении за сутки российские военные отразили восемь атак противника. Экспертное мнение и аналитика