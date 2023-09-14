Армия Армия Армия

МО РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Красного Лимана

14:49 14.09.2023
Вертолет был уничтожен истребительной авиацией ВКС России, уточнили в Минобороны.
МО РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Красного Лимана
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские военные сбили вертолет Ми-8 противника в районе Красного Лимана, сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 350 человек. Всего на данном направлении за сутки российские военные отразили восемь атак противника.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
13:43 В стране и мире
Путин обсудил с Совбезом отношения с союзниками и соседними странами
13:31 Армия
Видео
Российский «Аллигатор» уничтожил танк ВСУ на Южно-Донецком направлении
13:17 В стране и мире
Видео
Митволя приговорили к 4,5 годам из-за мошенничества при строительстве метро
11:52 В стране и мире
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ спиртзавода
Популярное
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.