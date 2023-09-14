МО РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Красного Лимана
Вертолет был уничтожен истребительной авиацией ВКС России, уточнили в Минобороны.
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Российские военные сбили вертолет Ми-8 противника в районе Красного Лимана, сообщает Министерство обороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.
Также в российском оборонном ведомстве заявили, что безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 350 человек. Всего на данном направлении за сутки российские военные отразили восемь атак противника.