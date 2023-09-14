Российский «Аллигатор» уничтожил танк ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате точного попадания управляемой ракеты бронетехника противника была уничтожена.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой бронетехнику противника на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

На записи, предоставленной российским оборонным ведомством, можно увидеть, как экипаж винтокрылой машины запускает ракету. После точного попадания раздается взрыв. В описании к записи указано, что танк Вооруженных сил Украины был ликвидирован.

Ранее мы писали о боевой работе российских артиллеристов. Расчеты САУ «Гвоздика» разгромили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации. Артиллеристы работали совместно с операторами беспилотников, которые выявляли цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.