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Пловец Рылов заявил, что не будет подписывать декларации МОК ради Олимпиады

Алексей Курильченко
13:06 14.09.2023
Спортсмен отметил, что спорт уже давно стал часть больной политики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Двукратный олимпийский чемпион, пловец Евгений Рылов в беседе со «Звездой» признался, что не намерен подписывать какие-либо декларации об осуждении определенных действий ради выступления на Олимпийских играх. Так спортсмен прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о праве спортсменов из России самим решать вопрос об участии в олимпийских соревнованиях.

«Вопрос в следующем - почему бы не выступить, если дают такую возможность? Но мы не знаем, что там будут делать. В МОК есть условие, что ты подписываешь декларацию, что мы против каких-то определенных действий. Я сразу откажусь и полечу обратно», - рассказал спортсмен.

Пловец также выразил желание дождаться позиции Минспорта и Олимпийского комитета России, чтобы видеть всю картину происходящего.

«Как бы мы не хотели, спорт уже стал частью большой политики - это уже давно видно», - отметил Рылов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме призвал спортсменов самостоятельно принимать решение относительно выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом. При этом он отметил, что в настоящее  время сама идея международных спортивных соревнований была извращена.

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