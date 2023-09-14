Армия спецоперация Расчеты САУ «Гвоздика» разгромили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации Артиллеристы ВДВ выполнили стрельбу с закрытой огневой точки по навесной траектории. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Тульские артиллеристы-десантники уничтожили украинских боевиков в оборудованных укрытиях опорного пункта. Расчет 122-миллиметровой самоходной гаубицы «Гвоздика» работал совместно с операторами беспилотников, которые выявили точную цель. С закрытой огневой позиции по навесной траектории артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили пехоту и военную технику противника. Ранее мы писали, как тульские десантники из гаубиц Д-20 бьют противника под Соледаром. Во время контрбатарейной борьбы уничтожаются минометные расчеты, РСЗО и другие вражеские цели. Разведчики и операторы беспилотников помогают артиллеристам, своевременно сообщая координаты противника. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика