Расчеты САУ «Гвоздика» разгромили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации
Артиллеристы ВДВ выполнили стрельбу с закрытой огневой точки по навесной траектории.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Тульские артиллеристы-десантники уничтожили украинских боевиков в оборудованных укрытиях опорного пункта.
Расчет 122-миллиметровой самоходной гаубицы «Гвоздика» работал совместно с операторами беспилотников, которые выявили точную цель. С закрытой огневой позиции по навесной траектории артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили пехоту и военную технику противника.
Ранее мы писали, как тульские десантники из гаубиц Д-20 бьют противника под Соледаром. Во время контрбатарейной борьбы уничтожаются минометные расчеты, РСЗО и другие вражеские цели. Разведчики и операторы беспилотников помогают артиллеристам, своевременно сообщая координаты противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.