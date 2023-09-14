Очевидец сняла на видео спасение ребенка из горящего дома в Отрадном

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница московского района Отрадное сняла на видео процесс спасения ребенка из горящей многоэтажки. Судя по кадрам, спасателям в этом помогали другие жители.

Ребенка удалось вытащить из окна над козырьком подъезда. При этом малыш вел себя спокойно, судя по видео, он не пострадал.

Напомним, что пожар в доме на улице Северный бульвар произошел утром 14 сентября. Сообщается, что помимо ребенка был спасен еще один человек. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным СК, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем - известно о погибшей женщине.