Узкие коридоры пещеры в Турции взорвали ради спасения спелеолога с кровотечением

Во время экспедиции по пещере Морка у спелеолога Марка Дикки открылось внутреннее кровотечение. Чтобы пронести его на носилках, узкие коридоры пещеры пришлось расширять направленными взрывами.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Турции провернули беспрецедентную спасательную операцию. Это было похоже на триллер - из пещеры нужно было вытащить американского спелеолога, которого в самый неподходящий момент на глубине более километра подвело здоровье.

Высвободили из цепких лап смерти. В первые минуты американца Марка Дикки на поверхности большой земли его встретили журналисты и волонтеры с плакатом: «Добро пожаловать на нулевой метр».

«Единственные мысли, которые у меня были - выживу ли я? Я прокручивал это у себя в голове, было ощущение, что я как будто сошел с ума. У меня открылось кровотечение. Находиться в сознании становилось все труднее», - поделился сам исследователь.

Голливудским сценаристам самое время браться за перо - история достойна экранизации. Опытный спелеолог, инструктор по спасению, сам оказался в ловушке на глубине 1120 метров - пещера Морка на юге Турции одна из самых глубоких и опасных в мире. Экспедиция проходила штатно, пока у Марка не открылось внутреннее кровотечение. Связи с поверхностью не было, и подвиг совершил его коллега. Он преодолел многочасовой подъем, чтобы позвать на помощь.

«Здоровому человеку требуется 16 часов, чтобы выбраться из этой пещеры. Если человек болен, конечно, это занимает больше времени. Мы создали определенные станции, места, где больной мог отдохнуть, где ему оказывали медицинскую помощь, эти остановки были на высоте -700 метров, -500, -360 и, наконец, -180 метров», - рассказал Реджеп Салчи, президент Турции по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями AFAD.

Первыми откликнулась турецкая служба спасения AFAD, прославившаяся своим профессионализмом с февральской трагедии на землетрясении. К ним присоединились добровольцы и специалисты из 8 стран. И началась, как уже признали эксперты, самая сложная пещерная спасательная операция в мире. На километровую глубину пришлось спуститься врачам, которым уж точно было непривычно работать в таких условиях.

В обездвиженном состоянии, теряя кровь, Марк провел 12 суток. С учетом труднодоступности входа продукты, воду, медикаменты и кровь для переливания доставляли вертолетами, а после спускали вглубь вручную или на лебедках. А чтобы протащить пациента на носилках, особо узкие коридоры пришлось расширять направленными взрывами.

Марка вытягивали на поверхность, закрепив тело жгутами на носилках. В его спасении в общей сложности приняли участие 190 человек - впереди у американца процесс лечения и реабилитации.

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