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Пятьсот дней одиночества: как испанская экстремалка больше года прожила одна в пещере

Виталий Никулин
00:37 18.04.2023
Ученые на примере женщины изучали, как социальная изоляция влияет на восприятие времени.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Спортсменка из Мадрида Беатрис Фламини провела в пещере на глубине 70 метров 500 дней и установила новый рекорд. Ее жилище состояло из двух узких коридоров и зала площадью чуть более трех квадратных метров. Часов у женщины не было, но было электричество, интернет, еда и вода. Все это время Фламини ни с кем не общалась, но могла отправлять видеосообщения, которые потом войдут в документальный фильм.

Год и без малого четыре месяца под землей. Когда женщина приняла добровольное заточение ей было 48, когда поднялась на поверхность земли - уже 50.

«Не буду скрывать - порой было очень тяжело, а порой я переживала удивительные моменты. И оба эти состояния позволили мне провести 500 дней в пещере, что и было моей целью», - рассказала Фламини после выхода на поверхность.

Пятьсот дней без связи с внешним миром. Это практически вдвое больше предыдущего мирового рекорда.

Спортсменка-экстремалка находилась под тщательным наблюдением ученых. Они исследовали возможности человеческого разума.

«Какие, возможно, у нее возникли бы трудности? Трудности психологического характера, боязнь замкнутого пространства, какие-то местные обитатели, в виде летучих мышей и других каких-то зверушек. В пещерах одинаковая температура, поэтому ничего особенного с ней кроме психического подавления произойти не могло», - объясняет руководитель академии выживания Дмитрий Колесников.

Женщина спустилась в пещеру 20 ноября 2021 года. Главный вопрос: «Зачем?». Все происходило в рамках эксперимента «Пещера времени» компании Dokumalia. Специалисты из институтов Гранады и Альмерии следили за изменением состояния спортсменки с помощью камер видеонаблюдения. Главная цель эксперимента - изучить, как социальная изоляция влияет на восприятие времени.

«Обычно такие пещеры довольно безопасны, но неприемлемы для человека, особенно, для процесса мышления, ведь вы не видите дневной свет, вы не чувствуете ход времени, вы больше не слышите звуки», - отметила Фламини.

Еда, упражнения, плохие и хорошие дни, проблемы и трудности, сомнения, изменения в теле и уме, продолжительность дней и ночей, ощущение попадания в вечную петлю времени, остановившуюся в четыре часа утра, моменты ужаса и эйфории, нехватки памяти и концентрации, галлюцинации, перепады настроения, непредвиденные происшествия, способность послать все к черту, философствования о смысле жизни - все было в этом беспрецедентном эксперименте.

Профессиональные спелеологи предварительно подготовили пещеру для длительного пребывания Беатрис. Она взяла с собой роутер, с помощью которого вела дневник. Также в ее распоряжении были две камеры GoPro. Воду и еду женщине также доставляли. Хотя и без нарушений главного условия эксперимента - прямого контакта с внешним миром.

«Читать, писать, рисовать, вязать, просто быть. Наслаждение от того, где я нахожусь и что я чувствую. Это то, что я хотела прожить, и чему я посвятила себя», - сказала женщина.

В ближайшее время испанке предстоит пройти медицинский осмотр. Журналистам она  сообщила, что не испытывала никаких побочных эффектов от изоляции, кроме слуховых галлюцинаций. Впрочем, возвращаться, как говорит Фламини, совсем не хотелось. Не исключено, что подобные эксперименты экстремалка продолжит.

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