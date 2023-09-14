В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти первого президента Снегура

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Президент Молдавии Майя Санду объявила 16 сентября днем национального траура - в эту дату пройдут похороны первого главы республики Мирчи Снегура.

«С глубокой печалью я узнала, что этой ночью скончался Мирча Снегур, первый президент Молдавии. 16 сентября будет объявлено днем национального траура, пройдут похороны с государственными почестями», - говорится в посте Санду в соцсетях.

Санду отметила, что Снегур жил в исторические времена и повлиял на продвижение независимости, свободы и суверенитета Молдавии. Санду выразила соболезнования близким бывшего президента.

Снегур был первым президентом Молдавии - он занимал пост с 1990 по 1996 год. Он выступал против идеи объединения с Румынией, но поддерживал ликвидацию автономии Приднестровья, что, в свою очередь, привело к конфликту.

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