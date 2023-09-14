В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти первого президента Снегура

Вероника Волосунова
11:00 14.09.2023
Президент Молдавии Санду объявила 16 сентября, когда пройдут похороны бывшего президента страны Мирчи Снегура, днем национального траура.
В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти первого президента Снегура
© Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент Молдавии Майя Санду объявила 16 сентября днем национального траура - в эту дату пройдут похороны первого главы республики Мирчи Снегура.

«С глубокой печалью я узнала, что этой ночью скончался Мирча Снегур, первый президент Молдавии. 16 сентября будет объявлено днем национального траура, пройдут похороны с государственными почестями», - говорится в посте Санду в соцсетях.

Санду отметила, что Снегур жил в исторические времена и повлиял на продвижение независимости, свободы и суверенитета Молдавии. Санду выразила соболезнования близким бывшего президента.

Снегур был первым президентом Молдавии - он занимал пост с 1990 по 1996 год. Он выступал против идеи объединения с Румынией, но поддерживал ликвидацию автономии Приднестровья, что, в свою очередь, привело к конфликту.

Ранее в Приднестровье убили лидера компартии Хоржана. Его тело рядом с пустым открытым сейфом обнаружила супруга.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:53 В стране и мире
Видео
Главарь банды киллеров Гагиев приговорен к пожизненному заключению
09:21 В стране и мире
Видео
В московском Отрадном пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки
08:06 В стране и мире
Видео
Горящий в Саратовской области газопровод сняли вблизи
07:32 В стране и мире
Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров
07:16 В стране и мире
Видео
Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова
Популярное
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.