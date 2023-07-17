В Приднестровье убили лидера компартии Хоржана

В МВД Приднестровья сообщили, что тело лидера компартии Хоржана обнаружила его супруга. Рядом находился открытый пустой сейф.

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Тело лидера коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат частного дома, по факту насильственной смерти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в своем Telegram-канале.

«В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства - в частном доме в селе Суклея - обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», - следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что тело Хоржана рядом с пустым открытым сейфом нашла его супруга. Возбуждено уголовное дело, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва сочтет провокации в Приднестровье нападением на Россию. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Россия несет ответственность за находящихся в регионе соотечественников.