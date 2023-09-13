Пленный украинец рассказал, что в ВСУ устали от спецоперации

Украинец также пожаловался на плохое обеспечение снаряжением и защитой.

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Взятый в плен российскими бойцами Александр Дударь признался, что украинские военнослужащие устали участвовать в боевых действиях.

«Солдаты приходили, должны отдыхать были в этот день, а их обратно. Не на кого было поменять. Устали все», - сообщил он.

Мужчина был мобилизован по повестке. Его вместе с другими военнослужащими отправили на позиции. При первом же штурме российскими военнослужащими украинцы попали в плен.

Качество снаряжения оставляло желать лучшего, а каску Александр покупал себе самостоятельно. В батальоне большие потери. На позициях людей не хватало, каждый день приходилось выполнять боевую работу без отдыха. Моральное состояние и мотивация воевать у украинцев на низком уровне, добавил пленный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.