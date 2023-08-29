В стране и мире Тульские десантники из гаубицы Д-20 уничтожили пехоту противника в блиндаже под Соледаром Полный заряд дает возможность артиллеристам вести огонь на дальности свыше 17 километров, скорость стрельбы при этом - до пяти выстрелов в минуту. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские артиллеристы уничтожают военную технику, огневые средства, артбатареи и вооружение украинских националистов. Их оборонительные сооружения и пункты управления севернее Соледара ликвидируют подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ. Удары по националистам они наносят из 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20. Кадры боевой работы расчетов показало Минобороны РФ. При полном заряде артиллеристы способны вести огонь по врагу на дальности свыше 17 километров, при этом скорость стрельбы - до пяти выстрелов в минуту. Тульские десантники во время контрбатарейной борьбы уничтожают минометные расчеты, РСЗО и другие вражеские цели. Разведчики и операторы беспилотников помогают артиллеристам, своевременно сообщая координаты противника. «Интенсивность бывает довольно большая. Можем работать днем, можем работать ночью. Интенсивность - может несколько раз за ночь. Если говорить по количеству снарядов, то это может быть от пяти и до 30 за раз. Поэтому все зависит от случая <...>. Мы слышим же радиопереговоры. Работа артиллерии идет интенсивнее, естественно, у нас», - рассказал командир орудия с позывным «Учитель». © Минобороны России В этот раз расчет гаубицы Д-20 поразил укрытую в блиндаже группу украинской пехоты. Расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие после завершения боевой работы. Ранее мы показывали, как десантники-огнеметчики сожгли технику и уничтожили врага под Артемовском. Вышли втроем: пулеметчик прикрыл, двойка отработала. После этого уже другая группа произвела зачистку. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика