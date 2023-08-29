Тульские десантники из гаубицы Д-20 уничтожили пехоту противника в блиндаже под Соледаром
Российские артиллеристы уничтожают военную технику, огневые средства, артбатареи и вооружение украинских националистов. Их оборонительные сооружения и пункты управления севернее Соледара ликвидируют подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ.
Удары по националистам они наносят из 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20. Кадры боевой работы расчетов показало Минобороны РФ. При полном заряде артиллеристы способны вести огонь по врагу на дальности свыше 17 километров, при этом скорость стрельбы - до пяти выстрелов в минуту.
Тульские десантники во время контрбатарейной борьбы уничтожают минометные расчеты, РСЗО и другие вражеские цели. Разведчики и операторы беспилотников помогают артиллеристам, своевременно сообщая координаты противника.