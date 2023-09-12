МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 13.30, уточнили в Минобороны.
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Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника в Белгородской области.
Киевские формирования попытались атаковать российские объекты в районе 13.30 по столичному времени с помощью беспилотника самолетного типа.
Накануне российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.