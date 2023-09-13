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Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что гордится космической отраслью России

Вероника Волосунова
08:49 13.09.2023
На встрече с лидером Северной Кореи российский президент заявил, что гордится тем, как в России развивается космическая отрасль.
Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что гордится космической отраслью России
© Фото: ТРК «Звезда»
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Российский президент Владимир Путин на встрече с главой КНДР заявил, что гордится тем, как развивается отечественная космическая отрасль.

«Мы гордимся, как в РФ развивается космическая отрасль», - сказал Путин.

В переговорах лидеров России и КНДР также участвуют Шойгу, Лавров, Савельев, Хуснуллин, Мантуров, Песков, Оверчук и Козлов.

Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели космодром «Восточный», в частности, как идет строительство ракеты-носителя нового поколения «Ангара».

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