В стране и мире Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что гордится космической отраслью России Вероника Волосунова На встрече с лидером Северной Кореи российский президент заявил, что гордится тем, как в России развивается космическая отрасль. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин на встрече с главой КНДР заявил, что гордится тем, как развивается отечественная космическая отрасль. «Мы гордимся, как в РФ развивается космическая отрасль», - сказал Путин. В переговорах лидеров России и КНДР также участвуют Шойгу, Лавров, Савельев, Хуснуллин, Мантуров, Песков, Оверчук и Козлов. Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели космодром «Восточный», в частности, как идет строительство ракеты-носителя нового поколения «Ангара». Экспертное мнение и аналитика