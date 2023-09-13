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«Ренхап»: своим визитом Ким Чен Ын продемонстрировал приоритет связей с РФ

Марина Крижановская
01:33 13.09.2023
Южнокорейское СМИ указало, что лидер Северной Кореи продемонстрировал стратегическую важность двусторонних отношений с Россией.
«Ренхап»: своим визитом Ким Чен Ын продемонстрировал приоритет связей с РФ
© Фото: Russian Presidency ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что его визит в Россию для встречи с ее президентом является четким сигналом того, что связи с Россией в приоритете для КНДР. Слова высшего руководителя Корейской Народно-Демократической Республики приводит информагентство Южной Кореи «Ренхап».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию на ожидаемую встречу с его коллегой Владимиром Путиным - это "явная демонстрация" Севером того, что приоритет стратегической важности отдан их двусторонним отношениям», - написало СМИ.

Немногим ранее были опубликованы кадры прибытия председателя Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию. Его встретил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на мосту через реку Туманная. Видео встречи он разместил в своем в своем Telegram-канале.

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