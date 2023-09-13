В Севастополе морской транспорт работает штатно после атаки ВСУ
В Дептрансе Севастополя сообщили, что катера и паромы работают в штатном режиме после ночной атаки ВСУ.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
После ночной атаки ВСУ катера и паромы в Севастополе курсируют в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на властей города.
«Морской пассажирский транспорт осуществляет движение», - следует из сообщения департамента транспорта.
Напомним, ночью в Севастополе отразили ракетную атаку ВСУ. В результате пострадали 24 человека, угрозы гражданским объектам нет.
Пассажирские катера и паромы, которые отправляются из Севастопольской бухты, связывают северную часть города с центром.