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Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Дарина Криц
04:26 13.09.2023
Губернатор пояснил, что в районе Южной бухты пожар не на гражданском объекте.
Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о совершенной ночью атаке на город. Он добавил. что отработала система противовоздушной обороны. Также он указал на произошедший около Килен-балки пожар, который по предварительным данным, случился из-за ракетной атаки.

«Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки», - написал он в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев сообщил, что пожару присвоен 4 класс. На месте работают специалисты. Также губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Немногим ранее на Крымском мосту было приостановлено движение автотранспорта. В 03:32 движение уже восстановили. Перерыв составил 46 минут.

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