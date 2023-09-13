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В МО Армении сообщили о гибели военного от огнестрельного ранения

Вероника Волосунова
06:57 13.09.2023
Армянский военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения.
В МО Армении сообщили о гибели военного от огнестрельного ранения
© Фото: Аппарат Президента Республики Армения
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Во вторник вечером армянский военный погиб из-за огнестрельного ранения. Об этом сообщило Министерство обороны Армении в своем Telegram-канале.

«Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян», - следует из сообщения ведомства.

В ведомстве выразили поддержку и соболезнования родственникам и друзьям погибшего, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее глава российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не враг Армении и никогда им не станет, и призвала не подменять понятия. Она также прокомментировала сделанное на ВЭФ заявление о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану - не Россия признала Нагорный Карабах азербайджанским, а руководство Армении.

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