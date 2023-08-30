Десантники из самоходки «Нона-С» нанесли удар по наступавшим под Клещеевкой националистам
С закрытых огневых позиций артиллеристы-десантники нанесли удары по навесной траектории по наступавшим украинским националистам, что привело к их огневому поражению.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
К югу от Артемовска, под Клещеевкой, работают артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ. Десантники уничтожают живую силу и военную технику украинских националистов. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.
Экспертное мнение и аналитика