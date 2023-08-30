В стране и мире Десантники из самоходки «Нона-С» нанесли удар по наступавшим под Клещеевкой националистам С закрытых огневых позиций артиллеристы-десантники нанесли удары по навесной траектории по наступавшим украинским националистам, что привело к их огневому поражению. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: К югу от Артемовска, под Клещеевкой, работают артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ. Десантники уничтожают живую силу и военную технику украинских националистов. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. © Минобороны России Ежедневно артподразделения уничтожают противника, пытающегося прорвать российскую оборону у села Клещеевка. Разведка доложила, что подразделения ВС РФ заняли наиболее выгодные огневые рубежи. На огневые позиции отправились экипажи самоходных орудий «Нона-С». С закрытых огневых позиций после прицеливания десантники выполнили стрельбу по навесной траектории по наступающим украинским войскам. Нанеся им огневое поражение и выполнив задачу, артподразделения самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С» сменили огневые позиции. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика