На Крымском мосту приостанавливалось движение автотранспорта

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На Крымском мосту было перекрыто автомобильное движение. Об этом проинформировал информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Тех, кто находился в зоне досмотра и на самом мосту, попросили быть спокойными и выполнять требования представителей транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщал оперштаб в своем Telegram-канале.

По состоянию на 03:32, движение автотранспорта на Крымском мосту восстановлено. Перерыв в движении составил 46 имнут.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденную часть Крымского моста откроют 15 сентября. Он отметил, что в круглосуточном режиме продолжается работа по устранению последствий взрыва. Пролетное строение уже установили на проектную отметку.