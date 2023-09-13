На Крымском мосту приостанавливалось движение автотранспорта
На Крымском мосту было перекрыто автомобильное движение. Об этом проинформировал информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Тех, кто находился в зоне досмотра и на самом мосту, попросили быть спокойными и выполнять требования представителей транспортной безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщал оперштаб в своем Telegram-канале.
По состоянию на 03:32, движение автотранспорта на Крымском мосту восстановлено. Перерыв в движении составил 46 имнут.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденную часть Крымского моста откроют 15 сентября. Он отметил, что в круглосуточном режиме продолжается работа по устранению последствий взрыва. Пролетное строение уже установили на проектную отметку.