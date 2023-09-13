iPhone 12 запретили продавать во Франции из-за излучения
Во Франции вынесли предписание компании Apple приостановить продажи iPhone 12-ой модели. В качестве причины указано повышенное электромагнитное излучение.
«Агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR), сообщило, что лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм. При этом стандартным считается показатель величиной в 4,0 ватта на килограмм», - приводит информацию «360».
Отмечено, что компанию попросили принять «скорые корректирующие меры» для соответствия требованиям проданных iPhone 12. В противном случае их придется отозвать.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) вынесла Apple предупреждение за сокрытие информации о способах оплаты. Отмечено, что руководство по рассмотрению запрещало информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара.