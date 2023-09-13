В стране и мире iPhone 12 запретили продавать во Франции из-за излучения Дарина Криц У iPhone 12 зафиксировано повышенное электромагнитное излучение, которое превышено на 1,74 ватта. © Фото: Stanislav Kogiku Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Во Франции вынесли предписание компании Apple приостановить продажи iPhone 12-ой модели. В качестве причины указано повышенное электромагнитное излучение. «Агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR), сообщило, что лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм. При этом стандартным считается показатель величиной в 4,0 ватта на килограмм», - приводит информацию «360». Отмечено, что компанию попросили принять «скорые корректирующие меры» для соответствия требованиям проданных iPhone 12. В противном случае их придется отозвать. Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) вынесла Apple предупреждение за сокрытие информации о способах оплаты. Отмечено, что руководство по рассмотрению запрещало информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Экспертное мнение и аналитика