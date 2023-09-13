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iPhone 12 запретили продавать во Франции из-за излучения

Дарина Криц
03:19 13.09.2023
У iPhone 12 зафиксировано повышенное электромагнитное излучение, которое превышено на 1,74 ватта.
iPhone 12 запретили продавать во Франции из-за излучения
© Фото: Stanislav Kogiku Keystone Press Agency Globallookpress
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Во Франции вынесли предписание компании Apple приостановить продажи iPhone 12-ой модели. В качестве причины указано повышенное электромагнитное излучение.

«Агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR), сообщило, что лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм. При этом стандартным считается показатель величиной в 4,0 ватта на килограмм», - приводит информацию «360».

Отмечено, что компанию попросили принять «скорые корректирующие меры» для соответствия требованиям проданных iPhone 12. В противном случае их придется отозвать.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) вынесла Apple предупреждение за сокрытие информации о способах оплаты. Отмечено, что руководство по рассмотрению запрещало информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара.

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