ФАС выдала Apple предупреждение за сокрытие информации о способах оплаты

Федеральная антимонопольная служба России выдала американской компании Apple предупреждение за сокрытие от пользователей информации о способах оплаты при покупке электронной продукции. Отмечается, что в службу обратились пользователи «яблочной» продукции и разработчики приложений.

«Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Так, руководство по рассмотрению, которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара», - говорится в сообщении ФАС.

Служба призвала компанию устранить нарушения до 30 сентября и не ограничивать разработчиков приложений для «яблочной» продукции.

В апреле ФАС оштрафовала американскую компанию Apple на 12 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства - фирма обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.