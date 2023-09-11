Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

От ударов со стороны Украины пострадали Кировский и Петровский районы.

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Украинские националисты в очередной раз обстреляли Донецк, было выпущено 15 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Также, согласно сообщениям представительства, пострадал Петровский район города.

Ранее в результате обстрела кассетными боеприпасами в Донецке сгорел дом. Его владелец получил легкие ранения.