Эксперт Коротков рассказал, каких мумий показали в Конгрессе Мексики

Профессор описал существ и поделился мнением о том, являются ли они инопланетными.

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«Трупами внеземных существ» были названы мумифицированные тела, представленные журналистом и уфологом Хайме Мауссаном на заседании Конгресса Мексики 13 сентября.

Их обнаружили в пещерах возле плато Наска в южном Перу еще шесть лет назад. Тогда для анализа останков съехались ученые со всего света. В беседе со «Звездой» мнением о проведенном исследовании найденных мумий поделился доктор технических наук, профессор Константин Коротков.

Он рассказал, что мумий можно было разделить на два типа. Так одна мумия, которой дали имя Мария, по результатам исследования была отнесена к виду sapiens. Другие образцы так и остались не классифицированными.

«Они были ростом примерно 60 сантиметров, была пара - мужская и женская особи. У женщины были образования в животе, которые на томографии показали, что они похожи на яйца с зародышами. У них тоже по три пальца на руках и ногах, но их анатомия принципиально отличается от всего, что есть на Земле», - рассказал ученый.

Отвечая на вопрос об инопланетном происхождении останков, исследователь отметил, что это лишь одна из версий. Ученое сообщество не смогло найти доказательства того, что мумии принадлежат представителям инопланетной жизни.

«Область Наска, откуда были привезены эти мумии, - это область таинственной цивилизации, оставившей после себя огромные рисунки-геоглифы на земле и на склонах гор, которые видны только с воздуха. Зачем они были сделаны? Это науке совершенно непонятно. Много лет их пытались исследовать, много лет выдвигались гипотезы, в том числе инопланетные, но никаких доказательств ни в одну, ни в другую сторону здесь нет», - сообщил профессор Коротков.

Он также указал, что в подлинности останков сомневаться не стоит: реальность существ подтвердили как российские ученые, так и иностранное научное сообщество.

«Доказано учеными, в том числе в нашем Санкт-Петербургском университете, что это не подделка, что это реальные существа, анатомия которых отлична от известных нам существ, но это не куклы и не папье-маше. Это реальные биологические существа, которые мумифицировались в естественных условиях очень сухого климата перуанских нагорий», - подытожил Константин Коротков.

В июле в Конгрессе США также проходили слушания о существовании НЛО. Тогда один из экс-сотрудников агентства геокосмической разведки сказал, что еще с 30-ых годов прошлого века американское правительство знает о существовании «внеземной» активности