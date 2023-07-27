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В Конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО

Максим Крюков
04:53 27.07.2023
Экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки Дэвид Граш заявил, что еще с 1930-х годов в Вашингтоне знают о существовании «внеземной» активности.
В Конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО
© Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Власти Соединенных Штатов Америки на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению неопознанных летающих объектов. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэвид Граш на слушаниях, которые прошли в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса.

«Когда я исполнял свои служебные обязанности, меня проинформировали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварии "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему реинжинирингу», - передает его слова ТАСС.

По мнению Граша, еще с 30-х годов прошлого века в Вашингтоне знают о существовании «внеземной» активности. В ходе обсуждений бывший разведчик не стал отвечать на вопрос о том, известно ли ему о контактах правительства Соединенных Штатов с «внеземным разумом».

Кроме того, экс-сотрудник американского разведсообщества рассказал, что ему было отказано в получении доступа к программам по работе с НЛО, однако, по его словам, он лично контактировал с чиновниками, которые владели информацией о наличии летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов был извлечен «биологический материал», добавил Граш.

Ранее «Звезда» рассказала, как в США вновь поднимается тема изучения НЛО. Один из ветеранов ВВС США Райан Грэйвс в интервью рассказал, что видел темно-серые, черные кубы внутри прозрачных сфер. Другой ветеран ВВС Дэвид Граш сообщил, что на протяжении десятилетий военные находили «средства внеземного происхождения».

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