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МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью

14:26 11.09.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.30 по московскому времени.
МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет российское оборонное ведомство, Киев попытался атаковать сегодня в районе 13.30 по столичному времени, применив БПЛА самолетного типа.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка террористической атаки была осуществлена сегодня в районе 13.00.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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