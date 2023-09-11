МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.30 по московскому времени.
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Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточняет российское оборонное ведомство, Киев попытался атаковать сегодня в районе 13.30 по столичному времени, применив БПЛА самолетного типа.
Также в Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка террористической атаки была осуществлена сегодня в районе 13.00.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.