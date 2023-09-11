Армия МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.30 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ. Как уточняет российское оборонное ведомство, Киев попытался атаковать сегодня в районе 13.30 по столичному времени, применив БПЛА самолетного типа. Также в Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка террористической атаки была осуществлена сегодня в районе 13.00. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика