Внуку пропавшего героя вручили орден Красной Звезды, принадлежавший его деду

Батальонный комиссар Михаил Свечников получил орден Красной Звезды еще во времена финской войны, однако награда лишилась владельцы во время Великой Отечественной, когда герой был пленен.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня, 13 сентября, внук погибшего героя, батальонного комиссара Михаила Свечникова получил орден Красной Звезды, который его деду вручили за подвиги еще в финскую войну. Свечников считался без вести пропавшим, однако благодаря награде российские и белорусские специалисты смогли прояснить его судьбу.

В годы Великой Отечественной войны герой был замкомом артиллерийского полка 17-ой Нижегородской стрелковой дивизии, участвовал в тяжелейших боях под Минском, где и пропал без вести. Именно в этих местах несколько лет назад нашлась его награда.

С этого момента начались поиски информации о судьбе Михаила. Найденный орден передали в белорусский архив. На месте обнаружения награды останки не нашли, и появилась версия, что Свечников попал в плен. На это указывала частичка ткани под закрутком Красной Звезды - вероятно, награду сорвали с бойца в момент пленения.

Спустя несколько лет все же удалось доказать, что герой действительно попал в плен, рассказал начальник архивной службы ВС и директор центрального архива МО Республики Беларусь Борис Горкавый.

«Мы обратились в Бессмертный полк в отдел по розыску, и вот они на протяжении нескольких лет искали родственников. Потом уже было доказано, что он не погиб, а попал в плен. И дальше по архивным документам уже судьба Свечникова была установлена», - рассказал Горкавый.

Подробнее про вручение медали сыну Свечникова и трогательную реакцию его матери смотрите в сюжете Натальи Панталевой.

Ранее стало известно, что в руки общественности попал дневник 18-летнего Виктора Зуева, который пережил оккупацию в родном поселке Зверево Ростовской области. Он каждый день вел записи о жизни, аресте, голоде и смерти друзей.