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Внуку пропавшего героя вручили орден Красной Звезды, принадлежавший его деду

Наталья Панталёва
Елизавета Егорова
21:12 13.09.2023
Батальонный комиссар Михаил Свечников получил орден Красной Звезды еще во времена финской войны, однако награда лишилась владельцы во время Великой Отечественной, когда герой был пленен.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня, 13 сентября, внук погибшего героя, батальонного комиссара Михаила Свечникова получил орден Красной Звезды, который его деду вручили за подвиги еще в финскую войну. Свечников считался без вести пропавшим, однако благодаря награде российские и белорусские специалисты смогли прояснить его судьбу.

В годы Великой Отечественной войны герой был замкомом артиллерийского полка 17-ой Нижегородской стрелковой дивизии, участвовал в тяжелейших боях под Минском, где и пропал без вести. Именно в этих местах несколько лет назад нашлась его награда.

С этого момента начались поиски информации о судьбе Михаила. Найденный орден передали в белорусский архив. На месте обнаружения награды останки не нашли, и появилась версия, что Свечников попал в плен. На это указывала частичка ткани под закрутком Красной Звезды - вероятно, награду сорвали с бойца в момент пленения.  

Спустя несколько лет все же удалось доказать, что герой действительно попал в плен, рассказал начальник архивной службы ВС и директор центрального архива МО Республики Беларусь Борис Горкавый.

 «Мы обратились в Бессмертный полк в отдел по розыску, и вот они на протяжении нескольких лет искали родственников. Потом уже было доказано, что он не погиб, а попал в плен. И дальше по архивным документам уже судьба Свечникова была установлена», - рассказал Горкавый.

Подробнее про вручение медали сыну Свечникова и трогательную реакцию его матери смотрите в сюжете Натальи Панталевой.

Ранее стало известно, что в руки общественности попал дневник 18-летнего Виктора Зуева, который пережил оккупацию в родном поселке Зверево Ростовской области. Он каждый день вел записи о жизни, аресте, голоде и смерти друзей.

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