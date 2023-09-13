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Аферисты, притворяясь электриками, обокрали блокадников в Петербурге

Роман Закурдаев
Елизавета Егорова
19:54 13.09.2023
Аферисты в Петербурге вытянули из обманутых пенсионеров почти два миллиона рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Санкт-Петербурге банда аферистов-ремонтников наживалась на пенсионерах, в том числе жителях блокадного Ленинграда. Подозреваемых, обманувших минимум 18 пенсионеров, задержали. Сумма ущерба составила почти два миллиона рублей.

Схема мошенников работала так: они обзванивали пожилых людей из колл-центра в Казани, а в Петербурге к ним приходили лже-электрики, имитировали какую-то работу и брали за это кругленькую сумму.

Подробнее про схему мошенничества и то, как выглядит штаб-квартира аферистов, смотрите в сюжете Романа Закурдаева.

Ранее стало известно, что мошенники в России стали использовать чат-бот с искусственным интеллектом для составления фишинговых писем. По словам управляющего директора «Лаборатори Касперского» Анны Кулашовой, такие послания более грамотны и внушают доверие.

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