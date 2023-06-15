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Директор Kaspersky заявила, что аферисты в России стали использовать ChatGPT в фишинговых атаках

Максим Крюков
09:10 15.06.2023
Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что ChatGPT позволяет гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.
Директор Kaspersky заявила, что аферисты в России стали использовать ChatGPT в фишинговых атаках
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В России мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для создания более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Об этом рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Она отметила, что раньше можно было отличить фишинговое письмо, обратив внимание на грамотность речи - в большинстве случаев ошибки указывают на то, что сообщение создано аферистами.

«С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный», - сказала директор компании в интервью РИА Новости.

По ее словам, несмотря на то, что чат-бот совершенствуется, он пока не способен на сложные вещи. Кулашова добавила, что искусственный интеллект также может применяться для целевого фишинга при атаке на организации, однако противодействовать таким атакам тоже можно.

Ранее специалист одной из IT-компаний Павел Коростелев заявил, что в России набирает обороты новый тип мошенничества - через чат-боты. По мнению экспертов, это и есть та уловка, на которые попадаются пользователи, считая, что они имеют дело с официальными помощниками компаний или живыми людьми. Кроме того, злоумышленники даже научились взламывать легитимные чат-боты различных компаний.

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