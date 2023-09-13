Путин посетил Амурский ГПЗ в городе Свободный

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Президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод, который находится в районе города Свободный в Амурской области.

Во время визита российского лидера генеральный директор компании «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев рассказал Владимиру Путину о ходе строительства жилья для рабочих. Он сообщил, что для персонала в Свободном строится жилой микрорайон «Алексеевский» на 5 000 жителей. Президент РФ поинтересовался, как далеко он находится от Циолковского, где строится микрорайон «Звездный городок».

Глава государства в ходе визита предложил руководству Амурского газоперерабатывающего завода подумать о развитии микрорайона для специалистов.

Ранее Владимир Путин с председателем КНДР Ким Чен Ыном провели короткий диалог на космодроме Восточный до начала официальных переговоров. После лидеры двух стран осмотрели стартовый комплекс ракеты «Ангара».