Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту

В списке болезней, при которых нельзя служить по контракту, 26 пунктов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, имея которые ограниченно годным нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России в мобилизацию и военное положение. Всего в списке 26 пунктов.

В частности, к таким болезням относятся гепатит B и С, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков, эпилепсия, инсульты и прочее.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области более 1 500 человек с начала года пошли служить в ВС РФ по контракту. Все кандидаты проходили ряд проверок на соответствие требованиям: медицинский осмотр и обследование у психолога.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.