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Более 1 500 контрактников приняли на военную службу в Новосибирской области с начала года

03:12 21.07.2023
Процесс от заявления о желании служить в ВС РФ по контракту до отправки в воинскую часть занимает всего сутки.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Более 1 500 жителей Новосибирской области подписали контракты на службу в ВС РФ в региональном пункте отбора с начала 2023 года. Минобороны поделилось кадрами работы пункта отбора на военную службу по контракту.

«Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту на территории Новосибирской области продолжают работу с гражданами, изъявившими желание поступить на военную службу по контракту», - рассказал начальник пункта отбора подполковник Николай Подгорный.

Он пояснил, что от момента подачи заявления о желании служить по контракту и медосмотра до отправки в воинскую часть проходят всего сутки.

«Примерно занимает сутки, формируются приказы в течение суток, и кандидаты становятся военнослужащими, и мы их отправляем в воинские части», - отметил Подгорный.

Кандидаты в пункте отбора проходят ряд проверок на соответствие требованиям.

«Кандидат проходит собеседование, обследование у психолога и медосмотр. По их итогам он получает предписание и убывает в воинскую часть для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки», - пояснил подполковник Подгорный.

В пункте отбора находятся представители банков, судебных приставов, социальных служб Новосибирской области, которые помогают кандидатам разобраться с имеющимися вопросами.

«Организовано хорошо все. Если какие-то вопросы появляются, отвечают быстро, решения принимаются быстро. Все устраивает, все понятно, доступно», - рассказал кандидат на службу в ВС РФ  Александр Губанов.

В Новосибирской области налажена работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, где можно получить информацию о том, как поступить на службу, какие это дает льготы и соцгарантии.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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