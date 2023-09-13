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Херш заявил, что проблемы в работе разведки США могут привести к конфликту с РФ

Игнат Далакян
17:28 13.09.2023
По данным Херша, американские власти не получают «политически неудобных» разведданных.
Херш заявил, что проблемы в работе разведки США могут привести к конфликту с РФ
© Фото: imago, Globallookpress
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Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что проблемы в работе разведки Соединенных Штатов могут привести к конфликту с Российской Федерацией. Материал был опубликован на странице Херша на платформе Substack.

Как передает РИА Новости, Херш отмечает в своем материале, что уверенность Белого дома в успехе Украины в конфликте может основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления американского военного ведомства (DIA).

Согласно данным журналиста, власти Соединенных Штатов не получают «политически неудобных» разведывательных данных. Херш считает, что если это не остановить, то такое положение дел может привести к расширенной войне США с Россией, которой никто не хочет.

Ранее американский журналист Херш заявлял, что ЦРУ предупредило Блинкена о провале украинского контрнаступления. По словам Сеймура Херша, Энтони Блинкен хочет обладать почестями Генри Киссинжера, который положил конец Вьетнамской войне, заключив Парижское соглашение.

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