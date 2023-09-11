Пленный рассказал, как бойцов теробороны посылают на штурм из-за потерь в ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Руслан Полесовщиков рассказал, что в ВСУ мобилизуют всех подряд под страхом тюремного заключения. Пройденная им подготовка была минимальной, получил только навыки обращения с автоматом. По словам мужчины, его готовили для территориальной обороны, а отправили на штурмовые действия. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Нас готовили для теробороны, а в итоге отправили на штурм», - сказал он.

По словам Руслана, никто не хотел идти в штурмовые отряды, решение отправить бойцов теробороны связано с большими потерями в ВСУ. Бойцов посылали на штурм под угрозой тюрьмы либо расстрела. Моральное состояние военнослужащих низкое, квалифицированных кадров не хватает, очень много людей немолодого возраста.

«Весь батальон не хочет воевать. Возраст если 35+ - это еще нормально, а многим за 50 - их отправляют копать. У одного мужика инфаркт был, его не списали, он сидит там», - добавил Руслан.

Украинец констатировал, что ВСУ топчутся на месте, никакого продвижения нет. Руслан также рассказал, что техники не хватает на передовой, а снабжение продуктами отвратительное.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.