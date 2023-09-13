Снаряд ВСУ попал на футбольное поле и повредил школу в Донецке
В результате обстрела никто из людей не пострадал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Украинские националисты обстреляли Кировский район Донецка, в результате снаряд прилетел на футбольное поле. Кроме того, повреждения получила школа.
На кадрах с места показаны последствия украинского обстрела. В здании выбиты стекла, в земле воронка от попадания снаряда.
В результате удара помимо здания школы повреждения получили мастерские и пищеблок. Никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Донецку противорадарную ракету AGM-88 HARM.