В стране и мире Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ Части ракеты упали на территории жилого массива. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Средства противовоздушной обороны сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM. Как сообщил с места событий корреспондент «Звезды», фрагменты ракеты упали в жилом квартале. Получили повреждения несколько домов. Ракеты AGM-88 HARM, которые Киев получает от Вашингтона, предназначены для поражения радаров комплексов ПВО. Применяются с авиационных платформ. Украинская сторона переоборудовала для запуска таких ракет советские истребители МиГ-29. Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой работы российских РСЗО «Ураган» на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Координаты целей артиллеристы получили от разведки, после этого выехали на позиции и нанесли удары. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. © ТРК «Звезда» © ТРК «Звезда» © ТРК «Звезда» © ТРК «Звезда» © ТРК «Звезда» © ТРК «Звезда» Экспертное мнение и аналитика