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Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ

11:35 13.09.2023
Части ракеты упали на территории жилого массива.
Силы ПВО сбили над Донецком ракету HARM ВСУ
© Фото: ТРК «Звезда»
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Средства противовоздушной обороны сбили над Донецком выпущенную украинскими войсками американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM.

Как сообщил с места событий корреспондент «Звезды», фрагменты ракеты упали в жилом квартале. Получили повреждения несколько домов.

Ракеты AGM-88 HARM, которые Киев получает от Вашингтона, предназначены для поражения радаров комплексов ПВО. Применяются с авиационных платформ. Украинская сторона переоборудовала для запуска таких ракет советские истребители МиГ-29.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой работы российских РСЗО «Ураган» на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Координаты целей артиллеристы получили от разведки, после этого выехали на позиции и нанесли удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
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