МО РФ сообщило об отражении на Краснолиманском направлении атаки боевиков «Азова»*

Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, добавили в Минобороны.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Украины, в том числе националистов бригады «Азов»*. Об этом сообщается в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

«Грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны в живой силе на Краснолиманском направлении составили до 65 человек.

Также в Минобороны сообщили о нанесении огневого поражения трем бригадам ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Еще две атаки наши бойцы отразили в районе Вербового. На Запорожском направлении за сутки противник потерял более 205 своих бойцов.

* «Азов» - террористическая организация запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.