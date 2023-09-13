МО РФ: поврежденные при ударе ВСУ в Севастополе корабли восстановят
После восстановления корабли продолжат службу на своих флотах, сообщили в Минобороны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Два находящихся на ремонте на заводе в Севастополе корабля ВМФ РФ, атакованные ракетами со стороны Киева, восстановят, сообщили в Министерстве обороны РФ.
После восстановления корабли продолжат службу на своих флотах, добавили в российском оборонном ведомстве.
Удар ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе был нанесен в ночь на 13 сентября. Минобороны России заявило, что всего было выпущено десять ракет, семь из которых были сбиты.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил что в результате атаки пострадали 24 человека.