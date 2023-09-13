В стране и мире Опубликовано видео с последствиями удара ракеты HARM в ДНР Андрей Аркадьев На видеозаписи можно увидеть обломки боеприпаса. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Киевские формирования выпустили две противорадарные ракеты AGM-88 HARM, в результате пострадал Киевский район Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. На кадрах видны лежащие на земле фрагменты боеприпаса. Отметим, что в результате украинского удара были повреждены здания и несколько машин. Ранее сообщалось, что снаряд, выпущенный боевиками, прилетел на футбольное поле. Из-за обстрела пострадала школа. Экспертное мнение и аналитика