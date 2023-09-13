Армия Миротворцы РФ доставили гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха В доставленную гуманитарную помощь для местных жителей Нагорного Карабаха вошли продуктовые, вещевые, гигиенические и детские наборы, а также товары первой необходимости. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские миротворцы доставили и раздали гуманитарную помощь нуждающимся людям в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство обороны РФ. Груз передан от благотворительной организации «Российский Красный Крест». В состав гуманитарной помощи входят продукты питания, вещи, средства гигиены. Продуктовый набор весит более 11 килограммов. В нем - подсолнечное масло, сахар, мука, крупы, макароны и тушеное мясо. В детские наборы вошли кисель, витамины, детская присыпка и питание, зубная щетка и рыбий жир. Постельное белье, одеяла и подушки получили медучреждения. Напомним, в ноябре 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о полном прекращении огня начиная с 00.00 10 ноября. После этого российская сторона направила на самолетах Ил-76 в Карабах миротворцев, а также спецтехнику и автомобили. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика