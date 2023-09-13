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Миротворцы РФ доставили гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха

13:12 13.09.2023
В доставленную гуманитарную помощь для местных жителей Нагорного Карабаха вошли продуктовые, вещевые, гигиенические и детские наборы, а также товары первой необходимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы доставили и раздали гуманитарную помощь нуждающимся людям в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство обороны РФ. Груз передан от благотворительной организации «Российский Красный Крест».

В состав гуманитарной помощи входят продукты питания, вещи, средства гигиены. Продуктовый набор весит более 11 килограммов. В нем - подсолнечное масло, сахар, мука, крупы, макароны и тушеное мясо.

В детские наборы вошли кисель, витамины, детская присыпка и питание, зубная щетка и рыбий жир. Постельное белье, одеяла и подушки получили медучреждения.

Напомним, в ноябре 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о полном прекращении огня начиная с 00.00 10 ноября. После этого российская сторона направила на самолетах Ил-76 в Карабах миротворцев, а также спецтехнику и автомобили.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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