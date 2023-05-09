Армия Российские миротворцы в Нагорном Карабахе поздравили военнослужащих с Днем Победы Особо отличившихся миротворцев поощрили ведомственными наградами и памятными подарками. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие миротворцы в Нагорном Карабахе приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Командование Российского миротворческого контингента поздравило всех военнослужащих РФ с Днем Победы, а также поощрило особо отличившихся миротворцев ведомственными наградами и памятными подарками. После состоялось возложение памятных венков и цветов к памятнику на Аллее миротворцев. Кульминацией праздника стало развертывание полотнища с копией Знамени Победы. Вдоль самого крупного за пределами Российской Федерации символа Победы, размер которого составляет 25 на 12 метров, прошли миротворцы с портретами ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика