Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре

Март и сентябрь - это два месяца, в которые в истории было зафиксировано больше всего магнитных бурь.

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В сентябре людям, зависящим от магнитных бурь, стоит быть готовыми к случайным выбросам солнечной активности, которые не будут спрогнозированы. Об этом «Звезде» рассказал Артем Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

«Нужно иметь в виду, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности. Очень много есть таких случайных, спародических событий, когда случайно происходит выброс солнечной плазмы, который спрогнозировать нельзя. Вообще, возьмем "геоэффективные" месяцы в году, где больше всего геомагнитных бурь за всю историю наблюдалось - это март и сентябрь. Сентябрь - очевидно ожидать, что будут возмущения», - сказал Абунин.

По словам эксперта, говорить о том, насколько критичными будут возмущения в сентябре, пока не стоит, поскольку активные области, которые могут давать серьезные высокоскоростные выбросы, не зарегистрированы.

Мелкие выбросы, по словам Абунина, будут приходить не только на землю, но и в сторону других планет, однако бояться их не стоит.

Ранее ученые ИЗМИРАН рассказали о причинах магнитных бурь и их влиянии на организм - нестабильный геомагнитый фон влияет на железо в человеческой крови. Здоровый организм справляется без проблем, а вот у людей с заболеваниями как раз и проявляется метеозависимость.