Ученые ИЗМИРАН рассказали о причинах магнитных бурь и их влиянии на организм

Пик магнитной бури на Земле наступит в ночь с 23 на 24 мая, после этого она пойдет на спад. Однако ее окончания стоит ждать не раньше 25 мая.

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Терапевты предупредили россиян об «агрессии со стороны внешнего мира». Речь идет о воздействии, которое может оказать магнитная буря. В полную силу она войдет ночью с 23 на 24 мая 2023 года.

Ученые Института земного магнетизма (ИЗМИРАН) улавливают тончайшие искажения магнитного поля и потоки материи в космосе. Один из главных факторов - поведение Солнца. Любая вспышка или открывшаяся в атмосфере звезды дыра сразу же регистрируется приборами. Полученные здесь данные позволяют не только лучше понять магнитные бури как явление, но и улучшить отечественные электроприборы, особенно те, что применяют в космической сфере.

Геомагнитный фон ощутимо влияет на самочувствие человека. В Москве сегодня Солнце было не всегда видно из-за облачности, но последствия вспышки на нем уже ощущают на себе очень многие.

Врачи связывают такой эффект с тем, что нестабильный геомагнитый фон влияет на железо в человеческой крови. Здоровый организм справляется без проблем, а вот у людей с заболеваниями как раз и проявляется метеозависимость.

Предыдущая магнитная буря, которая произошла в конце апреля, была настолько мощной, что жители столицы увидели в небе над Москвой северное сияние. Подобный эффект был и в других регионах страны. Были проблемы со связью и навигацией. Тогда до Земли дошли ветра от особо мощной вспышки на Солнце.

Повышенная геомагнитная активность продлится до 25 мая включительно. На это время врачи советуют пить больше воды, свести до минимума потребление соли и поменьше пить крепкого чая и кофе. Нежелательны на это время и физические нагрузки, стресс, распитие алкоголя.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дмитрия Антипова.

Ранее эксперт предупредил о высоком риске инфаркта и инсульта во время магнитной бури. Он также рассказал, какие люди наиболее подвержены влиянию бури.