Вцепилась намертво: жительница Магнитогорска рассказала об укусе сбежавшей обезьяны

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Магнитогорска сегодня днем опубликовали видео в соцсетях с обезьяной, бегающей по улицам города. Позднее в Интернете появились и фотографии пострадавших от укусов животного. Так, одна из пострадавших рассказала «Звезде», как ей и другим горожанам пришлось отбиваться от лап примата по кличке Цезарь.

«Я звоню в полицию, говорю, что тут бегает несколько сотен тысяч по улице в виде обезьяны и сообщила информацию, где она находится. Мне на это сказали, что сейчас выйдут, ожидайте. Но ожидать с обезьяной на одном месте практически невозможно», - рассказала девушка.

Далее жительница попыталась приманить обезьяну помидором. По ее словам, внезапно закричали находящиеся рядом дети, что могло напугать животное, поэтому обезьяна вгрызлась прямо в руку девушки, оставив многочисленные царапины и гематомы. При этом пострадавшая отметила, что примат накинулся не только на нее, рядом оказался мужчина, который решил вступить с животным в поединок.

«Этот мужчина решил, что он какой-то супергерой. Он снимает на ходу футболку, пытается словить эту обезьяну, в итоге получается, что обезьяна кидается на него, потому что она чувствует конкретную опасность. И просто он берет и пинает ее по лицу, у нее аж челюсть хрустнула, она отлетает где-то на метр-полтора», - добавила пострадавшая.

По словам девушки, похождения обезьяны по Магнитогорску на этом не закончились. Следом животное забежало в стоматологию, чем также вызвало изумление и испуг находящихся в здании пациентов. Пострадавшей в клинике обработали рану, и она сделала повторный звонок в полицию. По приезде в участок, девушка увидела, что хозяина животного нашли.

«Я, естественно, написала на этого человека заявление за безответственность. И уже когда мы вышли, мы договорились с мужем, что мы будем переводить по три рубля с каждого товара на помощь животным, которые оказались в тяжелой ситуации», - заключила девушка.

Кроме того, в местной полиции поблагодарили граждан за содействие в поимке агрессивного животного.

Напомним, в конце июля в подмосковных Мытищах обезьяна сбежала из частного зоопарка и напала на двухлетнюю девочку. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело.