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Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами»

Вероника Волосунова
09:56 12.09.2023
Глава государства отметил важное чувство сопричастности со своей Родиной.
Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами»
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что тенденция «возвращенцев» является хорошей, поскольку Россия сосредотачивается.

«У нас были лишенцы в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается. Это очень важное чувство сопричастности со своей Родиной», - сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.

Глава государства добавил, что если кто-то из тех, кто работает в других местах, сейчас находится на стадии принятия внутреннего решения, то может быть только один выбор - «вернуться и работать, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну».

Восточный экономический форум проходит на Дальнем Востоке с 10 по 13 сентября. В центре внимания вопросы по развитию Арктики, развитие экономики в условиях санкций и построение новой экономической модели мира.

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